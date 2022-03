Waldemar: "La Asamblea Constituyente va como partido, esto le corresponde al partido y al pueblo"

En entrevista con 2022 en 24 Horas, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, la Asamblea Constituyente va como partido, ya que es una decisión que le le corresponde al partido de Perú Libre y al pueblo. Además, sostuvo que no cree que un hombre pueda prometer por encima de un ideario, refiriéndose al acuerdo del presidente con Hernando de Soto en el que la Asamblea Constituyente no iría.

¿CENSURA AL MINISTRO DE SALUD HERNÁN CONDORI?

En otro momento Waldemar Cerrón explicó que no hay razones suficientes para que se censure al ministro de Salud, Hernán Condori. "No hay un tema objetivo para censurar al ministro de Salud. No se quiere entender que un médico que camina sea ministro".