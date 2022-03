Premier Torres sobre ministro de Salud: "Si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlo"

Aníbal Torres resaltó la decisión del Congreso de otorgar el voto de confianza esta madrugada al Gabinete que preside, con 64 votos a favor y 58 en contra. Sin embargo, reconoció que desde el Poder Ejecutivo se evalúa la situación del ministro de Salud, Hernán Condori, sobre quien pesa una moción de censura.

"Se va a hacer una evaluación, hoy día no está el señor presidente, más tarde o mañana hay que hacer una evaluación. Tenemos que escuchar las críticas, tanto de los que nos apoyan como de la oposición y si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlo, pero por otro lado el Congreso tiene la facultad constitucional de la censura", señaló.

"Siempre las críticas tienen que haber y son bienvenidas". "Que hayamos cometido errores, es verdad, hay errores que hay que corregir y se están corrigiendo", agregó. En entrevista con RPP, el premier señaló que están creando todas las condiciones para incentivar la inversión privada y pública.

SOBRE LA VACANCIA PRESIDENCIAL

De otro lado, Aníbal Torres reconoció que, si bien han mantenido diálogos con varios partidos, existen otras fuerzas políticas que no tuvieron la intención de reunirse con el gobierno. En ese sentido, cuestionó que se trata de los grupos que promueven la vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

"El consenso se está dando entre las diversas fuerzas políticas que nos apoyan. Hay dos o tres fuerzas que no van a apoyar de ninguna manera, no quieren conversar de ninguna manera y son los que no reconocen el triunfo de Castillo, eso es un hecho conocidísimo (...) Ellos lo único que persiguen es la vacancia", indicó.