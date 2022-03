Ilich López: "No solo congresistas de Acción Popular sino de todas las bancadas han ido a Palacio"

El congresista de Acción Popular, Ilich López, tras las declaraciones de empresaria Karelim López, quien ante la fiscalía indicó a cinco legisladores de dicha bancada, conocidos como "Los Niños" de integrar una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se pronunció.

En una entrevista para 2022 en 24Horas, el López señaló que las visitas de él y sus colegas de bancada a Palacio de Gobierno fueron de manera formal.

"No sólo congresistas de Acción Popular si no de todas las bancadas han ido a Palacio, [...], Entre de manera formal, registrando me, siempre con invitación. Fuimos a Palacio con los tres voceros de Acción Popular", aseguró.

Según López, una de sus visitas junto a la bancada de Acción Popular fue cuando hubo el cambio del entonces secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco.

"Fue en la fecha que hubo un cambio de secretario general en Palacio, se nos invitó para saber los cambios de política que se iban a hacer", explicó.

VOTARÁN EN BLOQUE

En otro momento tras ser consultado sobre si darán o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Aníbal Torres, Ilich López, señaló que en Acción Popular aún no han tomado una decisión pero aclaró que votarán en bloque.