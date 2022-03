Pedro Castillo desde Cajamarca: “Espero que Congreso y Ejecutivo hablemos un solo lenguaje”

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló este lunes que espera que el Congreso y el Ejecutivo "hablen un solo lenguaje" por el bien del país. Este pronunciamiento se da en la víspera de que el Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno del Parlamento para exponer la Política General de Gobierno y solicitar el voto de confianza.

“Esperamos que tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo hablemos un solo lenguaje. En eso estamos claros”, expresó el mandatario desde la provincia de Catache, Cajamarca, donde sostuvo un inopinado encuentro con la población.

“He querido encontrar al señor alcalde, pero me dicen que no está. No obstante, he pedido que nos alcance el requerimiento que tiene este pueblo. Nuestro estilo de trabajo es llegar sorpresivamente a los pueblos para ver si las autoridades están o no trabajando”, señaló a desde el balcón de la municipalidad distrital.

VOTO DE CONFIANZA

Este martes, 8 de marzo, el premier Aníbal Torres se presentará ante el Pleno del Congreso a fin de exponer las acciones que el Gabinete realizará durante su gestión. Sin embargo, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que el mismo día, presentarán la moción de vacancia contra el mandatario.