Gobierno de Pedro Castillo: ¿La oportunidad perdida de la izquierda?

Según especialistas con el gobierno de Pedro Castillo la izquierda perdió una gran oportunidad para realizar los cambios que ofrecían.

Verónika Mendoza, la ex candidata presidencial, fue una de las figuras políticas de la izquierda que más apoyaba a Pedro Castillo para ser elegido como presidente de la República, sin embargo, Mendoza se ha mantenido en silencio luego de los últimos escándalos de corrupción que rodean al mandatario.

Esto luego de conocerse mediante las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, donde señala, que el presidente Castillo lidera una presunta mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC).

PROFESIONALES DE IZQUIERDA

Pese a que existieron profesionales de izquierda durante la gestión del profesor Castillo, llama mucho la atención que dichas figuras como el ex ministro de economía Pedro Franke, el ex ministro de Salud, Hernando Cevallos y la ex premier Mirtha Vásquez, que finalmente fueron sacados por el jefe de Estado.