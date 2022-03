Vocero de Acción Popular: “Que Silva no esté en el ministerio no significa que no sea investigado”

Tras la renuncia de Juan Silva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las reacciones desde el congreso no se hicieron esperar, en un diálogo para 2022, el vocero de Acción Popular y miembro de la comisión de Elías Vergara, señaló que se investigará a Juan Silva.

“Que Juan Silva no este en el ministerio de Transportes y Comunicaciones no significa que no sea investigado por la comisión de Fiscalización”, señaló el congresista Elía Vergara.

En tanto el integrante y vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, señaló que la salida del ahora ex ministro Juan Silva, no significa que el congreso suspenda sus investigaciones contra el ex titular de Transportes,

“Esto se tiene que investigar a fondo, tenemos una comisión especial, la comisión de Fiscalización, ellos ya tiene indicaciones, que incluye al propio presidente Pedro Castillo”.

MINISTRO SILVA RENUNCIÓ

Caber recordar que, en horas de la noche el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia del cuestionado y ahora ex ministro de Transporte, Juan Silva.