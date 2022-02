Jorge Muñoz en contra de prohibir a extranjeros trabajos de delivery y taxi: "Es discriminatorio"

En contra. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó su rechazo a la propuesta del burgomaestre de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que busca prohibir temporalmente que los ciudadanos extranjeros realicen trabajos en servicios de delivery, mototaxi y taxi, debido a los robos por esta modalidad.

Desde la Alameda Chabuca Granda en el Centro de Lima, Muñoz Wells calificó de discriminatoria la iniciativa recientemente planteada y dijo que desde su administración metropolitana rechazan toda actitud xenófoba.

“Eso me parece un acto discriminatorio, un acto que no es necesariamente el mejor. Hay cosas que pueden manejarse de otra manera, sin generar este tipo de actitudes xenófobas y discriminatorias, que creo que cualquier persona tiene que combatir”, expresó.

Armas no letales a serenos

Jorge Muñoz también manifestó su rechazo a la propuesta de dotar con armas no letales a los efectivos de Serenazgo, a fin de combatir contra la delincuencia, pues considera que “podría generar más violencia”.

“Personalmente en los temas de seguridad ciudadana he expresado que creo que no es acertado darles armas no letales a los serenos porque eso puede generar más violencia”, dijo en declaraciones a los medios de prensa.