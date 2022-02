Premier Aníbal Torres solicitará al Congreso fecha para presentación del Gabinete

El premier Aníbal Torres, anunció que en los próximos días solicitará al Congreso de la República, que se le asigne una fecha para que el Gabinete Ministerial presente la política general del Gobierno ante la representación nacional.

El presidente del Consejo de Ministros expresó que, dependerá únicamente de as decisiones del Parlamento, ya que según declaró es necesario trabajar por el país y unir esfuerzos para combatir los principales problemas del Perú.

¿CUÁL ES SU POSTURA SOBRE EL MINISTRO DE SALUD?

El titular de la PCM see refirió a los cuestionamientos en contra del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori y expresó que no tiene “ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal”. “No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”.