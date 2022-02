Premier Torres sobre ministro de Salud: no tiene ninguna sentencia o acusación fiscal

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, se refirió a los cuestionamientos que han surgido en contra del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori. Según dijo, no tiene “ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal”. “No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”, precisó.

Sobre la investigación que el Colegio Médico del Perú (CMP) abrió contra Condori para determinar si tiene procesos éticos abiertos, así como la evaluación de una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, al promocionar un método de detección del cáncer en un minuto, señaló que “eso se debe acelerar”.

“Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente”, expresó el primer ministro. De otro lado, aseguró que el titular del Minsa tiene todas sus vacunas contra el covid-19 completas, y además tiene una mayoría médica que lo respalda.

POLÍTICA EN SALUD

Además, Torres recordó que actualmente la política del Estado en materia de Salud es tratar toda enfermedad primaria para conservar la salud de las personas. “Por ejemplo, en materia de cáncer se tiene que detectar anticipadamente antes que esto avance porque después se vuelve incurable”, explicó.