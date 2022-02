Canciller César Landa: No hay una escuela para presidentes, para aprender la política

En una amplia entrevista concedida a un diario local, el Canciller de la República, César Landa, fue consultado sobre diversos temas coyunturales, como la capacidad para gobernar del presidente Pedro Castillo Terrones y la invitación para encabezar el Gabinete Ministerial, tras la salida de Héctor Valer Pinto.

“No hay una escuela para presidentes, no hay una escuela para aprender la política en el Perú. (…) Yo diría que ninguno de nuestros presidentes estudió para ser presidente, ¿no?, o se preparó científicamente, ¿no? Tendrán habilidades, locuacidad, argumentación o algún aspecto técnico. Lo estuve acompañando al presidente en Brasil y en una cooperativa de desarrollo sostenible me sorprendió, porque tenía un conocimiento realmente práctico de agricultura por la forma como reconocía las plantas, las enfermedades, el tipo de tierra, cómo cosechar incluso. E incluso lo hizo manualmente, se remangó. Y los agrónomos y científicos observaban y valoraban…”, señaló.

Lo convocaron para encabezar el Gabinete Ministerial

Por otro lado, Landa Arroyo confirmó al diario La República que, tras la salida del expremier Héctor Valer Pinto, lo llamaron para que liderara el nuevo Gabinete Ministerial, agradeció la invitación pero declinó, ya que tenía un compromiso asumido con la política exterior del actual Gobierno.

“Sí, hubo una llamada para plantearme la posibilidad, pero yo asumí este cargo con la responsabilidad de que puedo aportar al afianzamiento de la política exterior. El ejercicio de la política no ha sido mi quehacer, si no la academia, salvo cuando fui magistrado y presidente del Tribunal Constitucional y viceministro de Justicia”, dijo

Reivindicación de poblaciones de orígenes andinos

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, indicó que con la elección de Pedro Castillo se han reivindicado a los pobladores del ande: “Estas poblaciones han ido ocupando espacios políticos progresivamente y el presidente representa esos orígenes andinos, rurales, de un Perú profundo y olvidado. Desde esa perspectiva veo una reivindicación democrática, a un presidente del Perú profundo, por vez primera”, acotó al matutino.