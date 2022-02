Premier Torres sobre el ministro de Salud: "Donde hay cuestionamientos, tiene que haber una evaluación"

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó el Gobierno evalúa la situación del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, pero remarcó que el titular del Minsa "no tiene ninguna sentencia en su contra o una acusación constitucional".

"Está en evaluación. Donde hay cuestionamientos tiene que haber una evaluación. Se considera que el ministro, cualquiera que sea, y entre ellos el de salud, si tiene alguna sentencia, (debe ser evaluado). Hemos visto que no tiene alguna acusación fiscal sobre la comisión de tal o cual delito. Que hay cuestionamientos, los tiene, pero hay también declaraciones a favor", dijo.

El presidente del Consejo de Ministros pidió "respetar el principio de presunción de inocencia" y dejar que el ministro Hernán Condori trabaje "por el bien del país".

"Vamos a tomar en cuenta todas esas cuestiones porque hay pronunciamientos en favor y en contra. Ahora he visto que hay gremios que lo respaldan plenamente en su cargo", señaló.

CONDORI AMIGO DE CERRÓN

El titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, aseguró esta tarde que fue invitado por el presidente Pedro Castillo para ocupar el cargo, aunque reconoció que es amigo del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón", manifestó en conferencia de prensa.

"Pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones", añadió.

AGUA ARRANCIMADA

Más temprano, Condori respondió a la prensa ante los cuestionamientos en torno a su gestión como médico, como cuando promocionaba el consumo de 'agua arracimada', o cuando anunciaba la detección del cáncer de cuello uterino en 1 minuto.

Condori negó que vaya a renunciar tras los pedidos del Colegio Médico, y la reciente renuncia del consejo consultivo de la cartera. "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?", dijo.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras", sostuvo.