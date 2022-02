Hernán Condori: Comisión de Salud del Congreso cita a ministro para responder cuestionamientos

El día martes 15 de febrero, la Comisión de Salud del Congreso de la República cita al ministro de Salud, Hernán Condori. Mediante un oficio, el presidente del grupo de trabajo, congresista Hitler Saavedra de la bancada de Somos Perú, lo ha citado a las 11 de la mañana.

En el oficio en mención se precisan los puntos que el titular de la cartera deberá responder. Como: los lineamientos de su gestión al asumir el ministerio y brindar un balance sobre cómo encuentra el sector.

También se han incluido los cuestionamientos en contra de Condori como la publicidad al “agua arracimada” y las recomendaciones de tratamiento para pacientes con COVID-19 como la ivermectina y azitromicina.

Asimismo, el ministro deberá responder sobre las denuncias en su contra como jefe de la Red de Salud de Chanchamayo en relación con los contratos CAS y adquisición irregular de un tomógrafo.

Otra consulta que se le hará es con respecto al proceso ético que le inició el Colegio Médico de Huancayo por desempeñarse como “médico obstetra” cuando este es médico de medicina general.

Condori señaló en conferencia de prensa que asistirá a dicha citación.

CUESTIONAMIENTOS

Con respecto a estos cuestionamientos y denuncias que existen sobre el nuevo titular de la cartera de Salud, Condori negó que vaya a renunciar al cargo. En tempranas horas él dijo a la prensa: "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?".

También dijo lo siguiente: "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras".

Con respecto a la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud, encargado de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, manifestó: "El Perú tiene un montón de profesionales preparados y capacitados para ocupar cargos".