Francke: Hay un grupo de asesores del presidente que pareciera que son más importantes que el Gabinete

El exministro de Economía, Pedro Francke, concedió una entrevista a la cadena BBC, tan unos días después de dejar el cargo. En ella, advirtió que en el gobierno del presidente Pedro Castillo hace falta "una visión más clara" en sus principales objetivos. Sin embargo, indicó que las grandes reformas se ven dificultadas por el "complejo" equilibrio de poderes con el Congreso.

"No sé si del presidente o del gabinete, pero hace falta una visión más clara de cuáles son las principales reformas, las batallas que dar. Hay una falta de claridad, nitidez, rumbo estratégico, de saber cuáles son los grandes temas y también qué se puede lograr. La situación política y social es compleja, y uno tiene que escoger las batallas", señaló.

El exministro no se mostró seguro cuando se le consultó si cree que el presidente Pedro Castillo terminará su mandato presidencial. No obstante, recuerda que desde el Congreso de la República ya se han presentado iniciativas para buscar la vacancia presidencial, algo que, lamentó, solo dependa de 87 votos.

"En el Congreso ya ha habido intentos de vacancia. Y en el Perú, lamentablemente, hoy se saca un presidente con 87 votos. A mi juicio no es lo que dice el espíritu de la Constitución, pero es lo que parece haberse impuesto y el Tribunal Constitucional lamentablemente no lo ha aclarado. Es obvio que la posibilidad de que salga o lo vaquen está abierta", dijo.

En otra parte de la entrevista con la BBC, Francke lamentó la existencia de un grupo de asesores del presidente Castillo "que pareciera que son más importantes que el Gabinete en su toma de decisiones". Al respecto, cuestionó que aspectos como los cambios de Gabinete o el trato con el Congreso los discuta "más con sus asesores, que con sus ministros".

NUEVO GABINETE

El economista también evitó opinar sobre el nuevo Gabinete Ministerial nombrado por Castillo, pero reconoció que "tiene sus lados oscuros". Indicó que el mandatario "ha tenido muchas dificultades en tener un gabinete sólido al que le dé mucha confianza y al que apoye con firmeza".

No obstante, negó que no haya recibido el apoyo de Pedro Castillo durante los meses que estuvo al frente del MEF; empero, reconoció que le hubiera gustado recibir un mayor respaldo en temas importantes como el de la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República.

"Por un lado entona alguna confianza (el presidente Pedro Castillo), pero por lo menos en el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos. Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente", comentó.

Sobre los cambios de opinión del presidente Castillo en seis meses que lleva al mando del país, Francke atribuyó la, situación a la dificultad que implica atender las propuestas de cambio que hizo en campaña en medio de un Congreso que le es desfavorable y bastante fragmentado, así como el contexto económico difícil.

"Creo que su origen de maestro rural también hace que tenga esta dificultad adicional para entender las distintas personalidades, visiones y temas que hay en el gobierno. No es que no pueda, pero estamos hablando de una zona rural en el Perú bastante alejada de una conexión a Internet, en la que las discusiones sobre política económica no son tan frecuentes", indicó.