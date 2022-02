Pedro Castillo: Vídeo del 2018 en el que pide la renuncia de toda la clase política, es tendencia en las redes

Un vídeo se ha viralizado en redes sociales. En él, aparece el actual presidente de la República, Pedro Castillo, quien hace referencia a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República en marzo de 2018.

En el clip de 62 segundos, Castillo Terrones arremete contra toda la clase política, exigiendo la renuncia del Congreso de la República, en el Poder Judicial, entre otros. Incluso, manifiesta que todos deben ir a la cárcel. “¡Que se vayan todos!”, expresó en ese momento.

“La renuncia de un sinvergüenza, ladrón y corrupto no puede alegrarnos al Perú. ¡Qué se vayan todos! El Congreso tampoco nos representa, que renuncie el Poder Judicial. Los maestros y el Perú, todos los trabajadores, debemos salir a las calles, no queda otro camino más que la lucha”, exclama el ahora mandatario peruano.

“Trabajadores despedidos, agricultores, cafetaleros, arroceros ¿Qué esperamos? Tenemos que volcarnos a las calles, en este momento no satisface una simple renuncia. No solo debe renunciar, debe ir a la cárcel, así como deben ir todos de esta clase política putrefacta que no garantiza un desarrollo del país”, continuó.

Créditos: Fredy Puma - Facebook

CASTILLO Y LA HUELGA

En el año 2018, Pedro Castillo ya era un personaje conocido en el Perú, por comandar la huelga magisterial del 2017, un paro realizado por los docentes de la educación básica pública del Perú, desarrollada entre los meses de junio y septiembre de dicho año.

En ese entonces, el mandatario era Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo del 2018 en medio de acusaciones de sobornos y corrupción. En su carta de renuncia dirigida al Congreso, PPK culpó a los parlamentarios de obstaculizar su gestión y atacarlo, lo que creaba un clima de ingobernabilidad.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, señaló en su mensaje a la nación.

Fue reemplazado por el vicepresidente de su gobierno, Martín Vizcarra, quien cerró el Congreso en setiembre del 2019. Sin embargo, el nuevo Parlamento decidió vacarlo por incapacidad moral, en noviembre del 2020.