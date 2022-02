Aníbal Torres: "Presentaremos un proyecto para prohibir que dos personas transiten en motos lineales"

Durante la primera conferencia del cuarto Gabinete Ministerial del presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres anunció algunas medidas para combatir la inseguridad ciudadana en el país.

El presidente del Consejo de Ministros, adelantó que se presentará un proyecto de ley, en la que no se permita que transite más de una persona en las motos lineales, la medida busca combatir la inseguridad.

"La inseguridad ciudadana no solo es tarea de la Policía Nacional, sino de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil en general. Hay que reforzar las juntas vecinales para combatir los delitos", expresó.

En otro momento, Aníbal Torres mencionó que se implementará el programa" Justicia en flagrancia", en el que en un solo local estará el médico legista, el policía, el fiscal y el juez, para que el procesado (sea cual sea el delito que haya cometido), sea sentenciado en 72 horas como tiempo máximo.

EDUCACIÓN

En materia de educación, el premier Aníbal Torres explicó que se está trabajando para el retorno seguro de las clases presenciales, que iniciaría a fines del próximo mes de marzo. "Somos conscientes que es la primera tarea del Estado, no hay otra cosa más importante para el Estado que la educación de los niños y jóvenes del país, para combatir los males de una sociedad", sostuvo.

SALUD

El presidente del Consejo de Ministros manifestó que se está trabajando para vacunar a la población peruana, pero señaló que si bien la vacuna no es obligatoria, es necesaria para poner fin a la pandemia en el país.

"La vacunacion no es obligatoria, pero esto no me da derecho a contagiar a los demás. Las vacunas permitirán abrir los mercados y estos crecer económicamente. Se generan trabajo y con trabajo hay impuestos que van al tesoro público y con eso se atenderán las necesidades fundamentales de educación, salud, infraestructura y atención de la segunda reforma agraria".

RELACIONES EXTERIORES

El premier anunció que se piensa abrir las fronteras para incentivar las relaciones de los pueblos vecinos, para mover el mercado en el país, pero se controlará el ingreso irregular de personas que constituyan un peligro para la sociedad.