Comisión de Fiscalización toma declaraciones a sobrino del presidente Castillo por caso Sarratea

En el marco de las investigaciones que viene realizando la Comisión de Fiscalización sobre las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, el grupo de trabajo dio inicio a su sesión ordinaria teniendo como participante al sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo.

No obstante, como parte de sus respuestas, afirmó que no trabajo “en Palacio de gobierno, ya que no es funcionario público”. Mientras tanto, respecto a su presencia en la casa de Sarratea, confirmo que ha ido al lugar eventualmente.

Además, Vásquez Castillo afirmó que no conoce a Karelim López, cuando se le preguntó sobre los nexos que tendría con la lobista. “Solo a través de los videos periodísticos recordé que si la he recibido y en una oportunidad”.

“Al presidente, que es mi tío, siempre vamos a saludarlo por asuntos de familia. Cuando él viene aprovechamos porque es complicado hacerlo en Palacio. Cuando el presidente se retira, yo también lo iba a hacer, cuando abro la puerta la encuentro afuera”, explicó. En esa línea, sostuvo que López estaba “buscando a unos señores para darle unas invitaciones y por caballerosidad la hizo pasar”.

Al respecto de la entrega de los documentos falsos, el sobrino del presidente sostuvo que las acciones ya se tomaron y responderá ante la Fiscalía, por lo que guardará silencio.

Asimismo, sostuvo que vio llegar a Juan Carrasco exministro de Defensa y Walter Ayala exministro de Defensa. “Solo lo he visto. En una oportunidad lo he visto al señor Ayala”, sostuvo.

Sobre su relación con Alejandro Sánchez Sánchez, explicó que lo conoce desde hace un año y solo los une una relación amical. En tanto, sobre Maritza Peralta descartó que se hayan reunido con el presidente Castillo en Palacio.

Sobre la mujer que llevó a la casa de Sarratea, cuando el presidente estaba dentro del lugar, mantuvo silencio y se acogió a los hechos evidenciados en las imágenes publicadas por Cuarto Poder.