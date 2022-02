Antauro Humala solicita libertad vía beneficios penitenciarios

La defensa legal de Antauro Humala volvió a la estrategia de los beneficios penitenciarios, para salir en libertad, sin haber cumplido la pena de 19 años, que le impide salir en libertad. Esto ocurre después del fracasado plan del indulto.

Cabe recordar que, Antauro inicio su condena el 3 de enero de 2005, por lo que el 2 de enero de 2024 se cumplirían los 19 años que necesita para salir en libertad, con los beneficios penitenciarios faltándole así, poco menos de dos años, para que Antauro pueda salir en libertad.

Sin embargo, una nueva solicitud de cómputo laboral fue presentada por la defensa de Humala, con fecha del 3 de febrero de 2022, dirigida al Consejo Técnico Penitenciario de penal Ancón II.

En dicho, documento se lee lo siguiente: "Es grato dirigirme a usted a fin de solicitarle la remisión del Cómputo Laboral del interno Humala Tasso, Antauro Igor, sentenciado por el delito de secuestro, el cual está solicitando beneficios de pena cumplida por redención por el trabajo y/o estudio. Exp. No. 14-22".

Solicitud en trámite

No obstante, la titular de la defensa del reo, Carmen Rosa Huidobro Espinoza, remarcó que la solicitud “está en trámite (…) pero hasta la fecha no se ha resuelto. No debería demorar más de un mes. Claro, está en trámite, pero no está resuelto todavía”.

Asimismo, la abogada de Antauro Humala, quien fuera condenado por el “Andahuaylazo” menciona que el reo tiene derecho a la reducción de su pena por el estudio y el trabajo. Además, asegura que su defendido ha excedido su condena de 19 años en 7 meses.

¿En qué ha trabajado o ha estudiado Antauro Humala?

Según su abogada, el reo ha pasado incontables horas escribiendo un voluminoso libro de propaganda indigenista llamado “De la guerra etnosanta a la iglesia tahuantinsuyana: La reivindicación de los “demonios” y el color insurgente de la fe”, por lo que debe de ser considerado como horas de estudio y trabajo.

Al respecto, el penalista y jurista Carlos Carlo Coria comentó que los delitos por los que Humala fue condenado, no aplican para el otorgamiento de beneficios penitenciarios.

Asimismo, “el condenado puede hacer todas las peticiones que le venga en gana. Otra cosa es que se lo vayan a conceder”. Además, según Caro Coria, primero tuvo que pagar su correspondiente reparación civil.