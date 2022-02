Violeta Bermúdez: María del Carmen Alva "debe pedir disculpas a la alcaldesa" de Ocoña "y a todo el país"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, criticó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que protagonizara un altercado durante una reunión con alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) en la sede del Legislativo.

"El respeto y la capacidad de escuchar son ingredientes esenciales del diálogo democrático. La congresista María del Carmen Alva debe pedir disculpas a la alcaldesa y a todo el país", dijo a través de su cuenta de Twitter.

LOS HECHOS

El incidente se produjo cuando Marilú Gonzales Porras, alcaldesa del distrito de Ocoña (región Arequipa), expresó su indignación por un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución que preside la congresista fujimorista Patricia Juárez.

"Se ha sacado estos decretos del 086 y el 100 para continuidad en este año. Cómo creen que nosotros vamos a dejar las obras a medias después de que tenemos un contrato con la empresa. ¿Quieren decir que quieren dejar elefantes blancos? No se encuentra en este momento la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. Me hubiera gustado que esté sentada acá, porque ella es la causante de esto. No es posible que de esa manera se porte", dijo Gonzáles.

En ese momento, María del Carmen Alva interrumpió la disertación de la autoridad local: "Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, esta reunión... usted está aquí en mi casa, le exijo respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera".

Y prosiguió la titular del Congreso: "Acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Y creo que ustedes están totalmente desinformados. Estoy un poco impresionada, porque esto ya se ha hablado, le deben de haber explicado. Acá voy a leer una carta de la presidente de la Comisión de Constitución dirigida al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Álvaro Paz de la Barra, que, parece, no se le han trasladado. Lo voy a leer para que entiendan este tema".

Respecto a lo ocurrido, María del Carmen Alva manifestó: “Es una metáfora, querida amiga. Cuando uno trabaja en un sitio, es su casa. Estoy segura de que para el rector de la Universidad Agraria, la universidad es su casa”.