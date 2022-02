Hernando Cevallos no continuaría como ministro de Salud en el nuevo Gabinete

¡No va más! El actual ministro de Salud, Hernando de Cevallos, no seguiría como ministro de Salud en el cuarto Consejo de Ministros del mandatario Pedro Castillo, así lo confirmaron los medios de RRP Noticias y Perú Fuentes de Perú 21.

Como se recuerda, anoche en entrevista con 24 Horas Edición Central, el congresista de Perú Libre, Édgar Tello expresó que se reunieron los maestros del bloque magisterial e hicieron llegar sugerencias del perfil del próximo premier e integrantes del Gabinete Ministerial y señaló que, “esta persona debe ser dialogante, profesional, con compromiso social y que pise la cancha de la comunicación con las poblaciones olvidadas”.

El parlamentario Tello mencionó que se debería oxigenar el Ministerio de Salud, ya que considera que el presidente Pedro Castillo debe evaluar la estructura de varias carteras.

"El ministro de Salud, Hernando Cevallos, no ha dado la talla ni la capacidad. La salud pública no solo es vacunas. El Ministerio de Salud (Minsa) se ha convertido en un vendedor de vacunas. La salud pública es integral, hay problemas de cáncer, anemia. Para mí y otros congresistas el ministro de Salud, no ha dado la capacidad en una cartera importante del país", expresó el congresista Edgar Tello para Panamericana Televisión.