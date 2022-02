Congresista Edwin Martínez: Presidente Castillo ya habría elegido al nuevo premier

A su salida de Palacio de Gobierno, luego de reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, el parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, aseguró anoche que el jefe del Estado ya eligió al nuevo titular del Gabinete Ministerial.

"Me atrevo a decir, al menos por lo que yo he percibido, que el presidente ha escogido a un gran estadista y visionario que va a generar mucha confianza en el pueblo y en el propio Congreso de la República", señaló en entrevista con RPP.

Cuadros técnicos y no políticos

"Que yo sepa nunca ha sido premier. No es de algún partido político, es un funcionario de carrera", indicó el legislador por la región Arequipa. Asimismo, Martínez Talavera opinó que el nuevo premier debe ganarse la confianza de los ciudadanos y del Congreso de la República para evitar interpelaciones.

"He visto los cuadros que tiene el mandatario y son técnicos y no políticos. Le pido a Dios que el presidente no cambie de opinión, no se deje subyugar por grupos políticos o apetitos ideológicos, y entienda que la última oportunidad que le va a dar el pueblo es cuando presente un buen Gabinete Ministerial; caso contrario, se vienen días muy feos para el Perú", añadió.

Presentación del nuevo Gabinete

Finalmente, Edwin Martínez dijo que el presidente Pedro Castillo Terrones presentará su nuevo Gabinete Ministerial entre el martes y el miércoles de esta semana.