Keiko Fujimori: Solución de la crisis política es que el presidente Castillo abandone el cargo

Esta mañana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, dijo que la salida a la crisis política que vive el país es que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, deje el cargo, a través de alguna de las opciones constitucionalmente viables.

“Tener cuatro gabinetes en menos de siete meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país (…) Creo que Guido Bellido o Héctor Valer son síntomas y la enfermedad es Pedro Castillo, porque es él quien convoca, quien invita a formar parte del Gabinete a simpatizantes del terrorismo, a guerrilleros (…) a personas que no tienen ninguna experiencia política ni de gestión (…) Creo que la solución es que el presidente Pedro Castillo deje el cargo y aquí hay varias alternativas”, dijo a RPP.

Opciones para salida de Castillo

Para la ex primera dama, las opciones para la salida de Castillo Terrones son: la renuncia del mandatario, su posible vacancia, para la cual aseguró que cuentan con los 24 votos de los congresistas de Fuerza Popular, y también está el camino de las denuncias constitucionales ante el legislativo, indica Correo.

“Creo que para tomar una decisión de esta naturaleza uno no tiene que ir a una votación con una calculadora, uno tiene que partir del principio que estamos convencidos que Pedro Castillo no sabe convocar personas, no se siente responsable del cargo que está o no está ejerciendo”, manifestó durante la amplia entrevista radial.