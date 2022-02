Héctor Valer asegura que no renunciará pese a las denuncias de violencia familiar en su contra

Descarta dimisión. Luego de que se difundieran denuncias por violencia familiar contra su hija y su difunda esposa, el recién estrenado presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, se defendió de las acusaciones y aseguró que no renunciará al cargo.

Sobre la base de su discurso, indicó que nunca estuvo enterado de la denuncia y negó haber golpeado a su hija. Además, calificó de "patraña" las denuncias en su contra, pese a que se registran en las partes policiales.

"Nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista y dónde está la investigación fiscal?”, expresó al diario La República.

Dará conferencia de prensa

El cuestionado premier anunció que al mediodía de este jueves 3 de febrero, brindará una conferencia de prensa para esclarecer estos hechos.