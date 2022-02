Ministro de Defensa sobre denuncia a premier Valer por agresión física contra su hija y esposa: "Los temas personales son personales"

La conferencia de prensa del Consejo de Ministros realizado este miércoles no contó con la participación del ministro principal, Héctor Valer, quien viene siendo cuestionado luego de que se conociera que fue denunciado en 2016 por agresión física contra su hija y esposa.

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, señaló que la ausencia del presidente del Consejo de Ministros se debía que estaba participando de una reunión “viendo los temas del derrame de petróleo y la contaminación en el mar de Ventanilla”.

Luego de la conferencia de los ministros, se consultó sobre la denuncia contra el jefe del Gabinete Ministerial. El ministro Gavidia indicó que en el Consejo no se trató ningún tema personal y que solo se tocaron los puntos en agenda.

“Nosotros no hemos tocado ningún tema personal, en el Consejo de Ministros hay una agenda establecida a la que se tiene acceso mediante el portal de Transparencia, donde se han aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado (…). Los temas personales son personales”, indicó.

Gavidia indicó de que los peruanos dejen de pelear entre sí y que se debe comenzar a trabajar para sacar al país de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Por tanto, se limitó a no brindar declaración alguna sobre las denuncias contra el actual titular del Consejo de Ministros.

DENUNCIA CONTRA VALER

Héctor Valer fue denunciado en 2016 por agredir físicamente a su hija, según reveló el exministro del Interior, Carlos Basombrío, a través de su cuenta de Twitter. La denuncia se interpueso en la Comisaría de San Borja y da cuenta de que el actual presidente del Consejo de Ministros golpeó a su hija en diversas partes del cuerpo.

Una exvecina de Valer, quien pidió no revelar su identidad, sostuvo para RPP que este no pagaba a tiempo y tenía reacciones violentas cuando ocupó un inmueble en la zona de San Borja entre 2009 y 2019. La señora sostuvo que a su domicilio llegaban documentos judiciales por delitos contra el Estado por falsedad genérica e incluso homicidio culposo.

"Mi amiga me ha contado que el señor, actual premier, tiene un proceso judicial por desalojo, por no pagar, durante todo el tiempo que duró el juicio, que son dos años, no pagó alquileres. El monto asciende a más de 40 000 soles. Se fue sin pagar", contó la fuente.