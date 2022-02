PNP: subcomandante general pide su pase al retiro tras nombramiento de nuevo Gabinete

El subcomandante general de la PNP, Martín Parra Sarmiento, pidió en una carta dirigida al comandante general de dicha institución su pase al retiro luego de que el presidente Pedro Castillo nombrara un nuevo Gabinete, liderado por Héctor Valer, en el que se incluyó como ministro del Interior a Alfonso Chávarry.

“Solicito mi cambio de situación policial de la situación de actividad a la situación de retiro, implícita en la causa ‘a su solicitud’ invocándole que sea aceptada la petición haciendo mención que durante los 35 años de servicios reales y efectivos e ininterrumpidos que ostento, he cumplido con los postulados que norman la disciplina y el servicio policial, habiendo servido con lealtad y honro en la gloriosa Policía Nacional del Perú”, se lee.

DECLARACIONES DEL EXMINISTRO GUILLÉN

Recordemos que el exministro del Interior, Avelino Guillén, contó en una entrevista que en la conversación que mantuvo con el jefe de Estado antes de que se aceptara su carta de renuncia este le dijo que aceptaba el pedido para pasar al retiro al entonces comandante general PNP, Javier Gallardo.

No obstante, señaló que haría lo mismo con el subcomandante, Martín Parra, aspecto que el entonces ministro no aceptó. “Expresé de manera rotunda y directa mi absoluta discrepancia, que ese punto no era negociable y que yo no iba a aceptar (...) No existe ningún motivo fundado para pasarlo al retiro”, aseveró.