Héctor Valer: Ejecutivo no observará ley que debilita a la Sunedu

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, manifestó que desde el Ejecutivo no se observará la ley que restablece la autonomía de las universidades peruanas, ello a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Durante una entrevista a un medio local Valer aclaró que "la Sunedu no legisla, sino el Congreso de la República" y señaló que, si la ley en mención está en marco del derecho, será recomendado al presidente Pedro Castillo.

"No (vamos a observar la ley), yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso", expresó.

En esa línea el premier Héctor Valer insistió que, si bien algunas universidades proponen no depender del Ministerio de Educación y una contar con una autonomía plena, esto debería de ser revisado en su momento.

"La opinión mía definitivamente será consensuada con el sector correspondiente, quien es Educación, quien nos expondrá en el Consejo de Ministros sobre esta ley y luego hacerlo conocer al presidente de la República", expresó.

CONGRESO APROBÓ LEY QUE DEBILITA A LA SUNEDU

El Congreso de la República aprobó este martes, 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, la ley que restablece la autonomía de las universidades peruanas, ello a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).