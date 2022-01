Congresistas de diversas bancadas critican a Pedro Castillo por su declaración: “El Perú seguirá siendo mi escuela”

Los congresistas de diferentes bancadas del Congreso reaccionaron a la frase “El Perú seguirá siendo mi escuela”, manifestada por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante una entrevista a CNN. En su mayoría, la representación nacional lamentó que el mandatario exponga “poca preparación” para el cargo.

“[Entrevistador pregunta: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo a América Latina”, respondió Castillo Terrones la noche del último lunes 24.

Ante ello, la parlamentaria Karol Paredes (Acción Popular) criticó la expresión del jefe de Estado y señaló que “no debió postular” si no se sentía preparado para ejercer el más alto cargo de la Nación.

“El Perú no es su escuela, señor Pedro Castillo. Usted no debió postular a la presidencia si no se sentía preparado para el cargo. El país no es un laboratorio para que experimente con nuestra gente, nuestros recursos y nuestro futuro”, publicó Paredes mediante Twitter.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), reprobó las respuestas que brindó el mandatario al periodista y consideró que evidenció “su falta de preparación para conducir el país”.

“El Perú no está para ser escuela de ningún gobernante. El presidente Pedro Castillo confirmó su falta de preparación para conducir el país. Cero autocrítica y un escaso conocimiento configuran su incapacidad, poniendo en grave riesgo el crecimiento y desarrollo que todos anhelamos”, sostuvo Camones.