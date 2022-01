Pedro Castillo: He venido por mandato del pueblo, yo no fui entrenado para presidente

El jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, volvió a señalar en una reciente entrevista, que en nunca se formó para político, que en su Gobierno atraviesa por un "proceso de aprendizaje" y que no fue entrenado para ser presidente de la República.

"Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos, quizá esta forma de aprender en el mismo proceso (... ) nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo", declaró.

Asimismo, el mandatario indicó, en entrevista con la condena internacional de noticias CNN, que el país "seguirá siendo su escuela" como un espacio para "hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para el bien de todos los peruanos", señaló.

No fui entrenado para presidente

"A mí me dijeron terruco, me dijeron que tenía vínculos con el Movadef, con el Conare, me dijeron de todo. No fui entrenado para ser Presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país", indicó.

Ministros cuestionados

Consultado sobre los exministros acusados de presuntamente tener vínculos con el terrorismo, Pedro Castillo sostuvo que si le hubiera constado que algunos estaban relacionados a este tema no los habría juramentado.

"Si a mí me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, están metidos ahí, yo no los hubiese hecho jurar. Pero creo que es importante que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje", expresó.