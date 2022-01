Pedro Castillo: “He tenido una entrevista y me he sorprendido con algunas preguntas nada importantes”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a la entrevista que concedió a la cadena internacional CNN en Español y mostró su incomodidad frente a las preguntas relacionadas al exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y sus reuniones en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

“En la mañana de hoy he tenido una entrevista y, bueno, más que entrevista me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país: que Bruno Pacheco, que Sarratea, que toda la cosa cuando esto la tenemos bien claro”, expresó el mandatario en una actividad en Chorrillos.

“Acá no hemos venido a robar un centavo. Hemos venido a contribuir con el desarrollo del país y las cosas que son de investigación ahí están, vamos abrir las puertas desde donde estén para que en cualquier momento hagan las investigaciones”, agregó Castillo Terrones.

SOBRE INVESTIGACIÓN

En diciembre del 2021, el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, en el marco del caso Provías.

La investigación preliminar, que tiene un plazo de 120 días, está relacionada con las presuntas irregularidades en la licitación para la construcción del puente Tarata, en el departamento de San Martín, proceso convocado por Provías Descentralizado.