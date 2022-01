Pedro Castillo responde cuál es el mayor logro de su Gobierno: "Tener a mi pueblo sano, vacunado"

El presidente Pedro Castillo ofreció por primera vez una entrevista a un medio de comunicación, esta vez, con el reconocido periodista César Hildebrandt para su semanario. En el amplio diálogo sostenido el 19 de enero, el mandatario respondió sobre la situación política que aqueja al país, además de los cuestionamientos y desaciertos que pesan en su contra.

En una parte de la entrevista, el hombre de prensa le preguntó cuál considera que es el mayor logro de su gobierno, tras seis meses de gestión.

"Tener a mi pueblo sano, vacunado, y eso lo vamos a enlazar con la atención primaria de la salud. Tenemos que acabar con las postas colapsadas y para ello tenemos que movilizar al gabinete", respondió el jefe de Estado.

Agregó que otra de las tareas de especial atención es la infraestructura de las escuelas, donde en dos meses, escolares iniciarán las clases presenciales en un contexto de tercera ola por la pandemia del coronavirus. "Los colegios tienen quebrada su infraestructura y eso hay que remediarlo antes que empiecen las clases. Eso es para mí, gobernar", refrendó.

DEFIENDE A SALAVERRY

Hildebrandt cuestionó a Castillo Terrones por la reciente designación del excongresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, pese a no contar con experiencia en el sector.

“Daniel Salaverry ha sido una de las personas más criticadas a mi Gobierno y a mi candidatura y hoy está dando muestras que para gobernar se necesita no solamente gente de nuestra cantera. Hay gente que puede aportar otros puntos de vista para el buen Gobierno”, apuntó Pedro Castillo.

LO QUE LE QUITA EL SUEÑO

Consultado por lo que quiere hacer con el Perú, Castillo confesó que una de las cosas que le quita el sueño "es llevar al Perú a un bienestar donde la gente deje de estar pensando en polarizar las cosas. "Entiendo que para obtener algo, hay que tomar decisiones políticas y que todo debe ser producto del esfuerzo y trabajo", agregó.

"kARELIM NO ES MI AMIGA"

"La señora Karelim López no es mi amiga. Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral", indicó en mandatario.

"Nunca la cité (a la vivienda en Breña), no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario", agregó Castilla Terrones.

"NO HAY LISTA DE VISITAS"

Finalmente, el mandatario dijo que no hay lista de asistentes a la casa de Sarratea en Breña porque no es un despacho de gobierno, que no abordó temas de Estado y que asistió por asuntos de carácter familiar y con "gente amiga" que estuvo en la campaña electoral.