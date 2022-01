Pedro Castillo: Fiscalía intervino en casa de Breña para solicitar videos de las cámaras de seguridad

Hasta la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, llegó un grupo de la Fiscalía Provincial Anticorrupción para realizar una diligencia en la vivienda donde el presidente Pedro Castillo habría sostenido reuniones extraoficiales con autoridades, funcionarios y otros personajes, las cuales hasta la fecha no se han transparentado.

Recordemos que es en esta vivienda donde en campaña presidencial, el mandatario pernoctaba y pasaba algunos días incluso en los procesos de su elección y la toma de mando.

Un equipo del Ministerio Público ingresó a esta sede para hacer entrega de notificaciones a tres personas del inmueble para que acudan y declaren ante la Fiscalía, además se ha solicitado al dueño de la casa las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad para conocer con quiénes se habría reunido el presidente Pedro Castillo.

La Fiscalía solicitó que en un plazo máximo de cuatro días se le entregue dicho material fílmico sin editar. La diligencia inició al promediar la 1 de la tarde y hasta esta hora sigue la intervención.

Abogado de Castillo sobre videos de Dominical

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró en exclusiva para Buenos Días Perú que el video revelado por el reportaje del dominical Cuarto Poder, sobre las reuniones extraoficiales en la casa del mandatario ubicado en el pasaje Sarratea en Breña, fueron manipulados al cortarse varias secuencias.

"Ese video no es el correcto, no tiene las secuencia correctas. Ese día el presidente llegó con una gorra cambiada y se retira, luego llega el ministro de Defensa, y después llega la señora Karelim López. No es que el presidente se reúne con la señora, se le ha mentido a la población", aseguró el letrado.