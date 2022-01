Parlamentarios Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu informaron que dieron positivo a Covid-19

Los legisladores de la bancada Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu comunicaron hoy que dieron positivo a una prueba para detectar Covid-19, con lo que el número de parlamentarios afectados por este virus en menos de un mes es ahora de once.

“Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es positiva, estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario”, señaló Aguinaga en un mensaje en las redes sociales.

“Quiero contarles que he dado positivo a COVID-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia”, manifestó por su parte Juan Lizarzaburu.

Lamentablemente en menos de un mes, son once los legisladores que han informado que dieron positivo a la COVID-19. El alarmante aumento de casos en el Congreso de la República se da en medio de la confirmación por parte del ministro de Salud, de una tercera ola de la pandemia en el país.

Como se recuerda, tras los casos presentados hace unos meses, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por María del Carmen Alva (Acción Popular), dispuso el cumplimiento obligatorio de estrictas medidas sanitarias a fin de evitar la propagación de la Covid-19 en este poder del Estado, informa Correo.