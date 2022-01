Nuevo presidente del Partido Morado: “En 2026, tenemos que ser alternativa de Gobierno”

El recientemente elegido presidente del Partido Morado y reemplazante oficial del excandidato presidencial Julio Guzmán, Luis Durán, explicó los objetivos de la organización política que preside con miras a las próximas elecciones tanto municipales como presidenciales del 2026.

En una entrevista con RPP, el también abogado tributarista aseguró que buscarán ser “una alternativa de Gobierno” y que para el 2022 participarán de manera activa en las elecciones municipales y regionales

“Tenemos tres elementos en la visión del partido. En el 2026, tenemos que ser una alternativa de Gobierno y presentarnos como el centro republicano. En el 2022, tenemos que participar activamente de las elecciones municipales y regionales, vamos a buscar a los mejores candidatos posibles para esta visión”, expresó.

Consultado si será candidato en los comicios del próximo año, Durán descartó dicha aseveración por lo que se abocará más en ser el articulador de los objetivos. “No estoy en ese momento, no es mi función en el partido, mi función es ser el motor que haga que la maquina siga funcionando, no está en mi agenda ser candidato, creo en el colectivo”, indicó.

DISCURSO QUE NO CALÓ

En concordancia con sus ideas, Durán Rojo reconoció uno de los problemas que tuvo el Partido Morado, en la última elección presidencial, fue que el discurso de centro republicano no llegó a las diversas regiones del país. "Ese discurso no caló, no se concretó en la cotidianeidad de nuestros electores", dijo.

Por otro lado, señaló que dentro del Partido Morado se concentrarán en la formación política de los militantes y dirigentes, así como la creación del partido escuela que sirvan a la región, a la nación, al distrito y a la provincia.