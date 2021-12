Pedro Castillo: Defensa presenta habeas corpus para evitar allanamiento en Palacio de Gobierno

La defensa del presidente de la República Pedro Castillo, presentó un recurso de habeas corpus para evitar que la fiscal Norah Córdova realice un allanamiento en Palacio de Gobierno por, presuntamente, no demostrar objetividad en el desempeño de su labor.

En el documento, se solicita que la fiscal se abstenga de realizar cualquier tipo de pedidos para ejecutar allanamientos, esto, luego de que se difundieran declaraciones suyas a la prensa y en las redes sociales, en las que califica al jefe de Estado como terrorista y corrupto.

Asimismo, el letrado recuerda que el pasado 22 de diciembre la fiscal Norah Córdova opinó que los miembros del Congreso de la República deberían vacar al presidente Pedro Castillo, lo cual demostraría un interés en el resultado de la investigación que lleva a cabo.

Descarta posición parcializada contra Castillo

Por su parte la fiscal Córdova negó tener una posición parcializada contra Castillo Terrones en la investigación que dirige sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú, en el que estaría implicado el mandatario, tras ser cuestionada por sus publicaciones en Facebook contra el jefe de Estado, cuando este era candidato a la presidencia.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice "no al comunismo"; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones", dijo Norah Córdova en entrevista con RPP.

"Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país", añadió la fiscal provincial.