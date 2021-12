Fiscal Córdova: Abogado de presidente Castillo miente, no entregaron toda la información

“No han entregado los cuadernos donde ahí se vería qué personas o con qué personas han entrado a hablar con el presidente. Eso no lo han querido entregar”, dijo. Foto Correo

La fiscal Norah Córdova, dijo hoy que el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, miente al indicar que entregaron, durante las diligencias del Ministerio Público, toda la información existente en Palacio de Gobierno, sobre la licitación de biodiesel realizada por la empresa Petroperú.

“Está mintiendo respecto a que nos han entregado toda la información de Palacio. Eso es mentira, es falso. Ayer mis adjuntos, al momento de haber ingresado a Palacio, los han llevado a un tópico, no los han hecho ingresar a la secretaría de la Presidencia”, declaró a RPP.

“No han entregado los cuadernos donde ahí se vería, efectivamente, qué personas o con qué personas han entrado en conjunto a hablar con el presidente de la República. Eso no lo han querido entregar”, añadió.

Sobre sus publicaciones en Facebook

Por otro lado, negó categóricamente tener una posición parcializada contra el presidente Pedro Castillo, en la investigación que dirige sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú, en el que estaría implicado el mandatario.

Esto en respuesta a los cuestionamientos realizados por la defensa del jefe de Estado, respecto a unas publicaciones que realizó en Facebook contra Pedro Castillo Terrones, cuando este era candidato a la presidencia de la República.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi Facebook en el que sale mi rostro y dice "no al comunismo"; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal anticorrupción, no dentro de mis funciones", señaló la representante del Ministerio Público.