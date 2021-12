Jorge del Castillo: El Apra no avala las actitudes totalitarias del gobierno de Pedro Castillo

Hace unos días, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que establece que un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente no procede sin que exista una reforma constitucional que sea aprobada previamente por el Parlamento. Al respecto, el ex congresista aprista, Jorge del Castillo, dijo que "este no era el momento para el Perú".

"Antes los de Perú Libre decían que si no había trabajo era culpa de la Constitución, si la gente se moría por covid era culpa de la Constitución, demostraron una irresponsabilidad tras otra. Igual discurso siempre va a sacar la gente del marxismo leninismo. El problema es que no saben gobernar", explicó a Expreso.

SOBRE ALBERTO FUJIMORI

Del Castillo considera que en la política deben respetarse las buenas formas pese a la discrepancias. "Fujimori hace décadas está preso y quieren seguir ampliando esa condición. ¿Hasta dónde llega su odio? Ninguno de ellos tiene motivos además", señaló. En ese sentido, recordó que "el Apra fue perseguido, pero Víctor Raúl Haya de la Torre nos enseñó que no debemos tener memoria para agravios".

"Esta gente que no sufrió está llena de rencores y así lo expresan hacia un hombre enfermo de casi 90 años que tiene cáncer. Esos son procedimientos que están fuera de la humanidad", indicó el ex primer ministro. Agregó que tras lo ocurrido con el terrorista Abimael Guzmán no le extraña que la bancada de Perú Libre "le desee el mal al otro".

GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Además, Jorge del Castillo expresó que el Partido Aprista Peruano se encuentra en una situación de oposición democrática con respecto al gobierno de Pedro Castillo. "Somos fervientes defensores de las libertades y los derechos de los ciudadanos. No podemos estar bajo ninguna condición avalando actitudes totalitarias que toma este gobierno", aseveró.

CANCILLERÍA Y EVO MORALES

Según refirió, hay un grupo de militantes apristas que sienten el deber de defender las libertades en las calles ante un gobierno que puede avasallar. Manifestó que por ello han estado a la cabeza de la oposición ante la visita de Evo Morales al Perú.

"Él no puede pretender que esto sea su chacra y haga un evento de política interna. Eso no corresponde. Hicimos una movilización a la misma embajada de Bolivia y excancilleres emitieron un comunicado que fue decisivo para que no venga", subrayó.