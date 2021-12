Pedro Castillo entregó información "voluntariamente" durante diligencia en Palacio, afirma su abogado

Eduardo Pachas señaló además que "no es correcto" que el presidente haya autorizado el ingreso del Ministerio Público. Foto: El Comercio.

En la reciente diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina solicitó que "voluntariamente" se le entregue las imágenes de las cámaras y otros materiales, señaló el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas.

"No era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio. Se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido", señaló el letrado.

"El problema ha surgido, el señor presidente, supuestamente era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado".

DESMIENTEN

Pachas, quien defiende al presidente en los cuatros procesos sobre los cuales se le ha iniciado investigación preliminar, dijo en RPP que es "completamente falso" que Castillo haya pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, retirar al fiscal a cargo de la diligencia. Ello se pidió la fiscal provincial Norah Córdova, detalló.

Insistió en que la información pedida por el fiscal el 20 de diciembre en Palacio se le entregó "voluntariamente". En el caso Petroperú su cliente "no tiene el nivel de testigo, de imputado ni ninguna intervención", afirmó.

Reiteró que "no es correcto" lo dicho por el fiscal, sobre que el presidente no autorizó el ingreso al personal del Ministerio Público. "Eso no es cierto. El señor presidente, al tener un abogado que era yo, debió haberse puesto y consignar en el acta lo que nosotros teníamos que señalar".

"En primer lugar, que el presidente no estaba en ese lugar, que él no había autorizado nada de ello y que no se le pone en el acta porque yo que soy el abogado no me lo permitieron ejercer". Cabe señalar que la PCM negó también que Castillo haya dispuesto que el personal no haga las diligencias en Palacio el lunes.