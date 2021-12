Luis Valdez: “Si Alianza Para el Progreso tiene que vacar a un presidente por corrupto lo va a hacer”

El secretario general del partido Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, sostuvo que su bancada parlamentaria será implacable al apoyar la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, si se comprueba con certeza un hecho corrupción.

“Vamos a ser implacables, inflexibles cuando haya un hecho de corrupción. Yo he sido gobernador y no se estila que el titular de la entidad tenga que reunirse con proveedores del Estado. Eso no solo genera dudas en los demás participantes del proceso, sino es un claro direccionamiento o parcialidad en los procesos”, expresó en RPP.

En esa línea, felicitó a la Contraloría por anunciar una evaluación de los procesos de compras y señaló que su partido esperará que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes para recién tomar una decisión.

“Al momento que tengamos la certeza de que hay un hecho de corrupción, APP apoyará con la vacancia y con lo que tenga que hacer. De ninguna manera tenemos que acostumbrarnos a vivir con presidentes corruptos”, indicó.

CENSURA CONTRA GALLARDO

Valdez indicó también que impulsará la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de la filtración de la prueba de nombramiento docente.

Esta mañana el Congreso convocó al Pleno para mañana martes a las 11 de la mañana a fin de poner a debate la moción de censura presentada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo.