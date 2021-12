Ministro de Educación Carlos Gallardo: "No tengo por qué renunciar, no veo motivo"

A un día de que el Congreso vote la moción de censura en su contra, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que dijo que no tiene por qué renunciar a su cargo frente a las irregularidades denunciadas como la filtración de respuestas en la prueba de nombramiento docente.

"Yo siento que no tengo por qué renunciar. No creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. El Congreso tomará la opción, sea a favor o en contra tenemos que respetarla", apuntó el ministro.

Gallardo señaló que la prueba no salió del Ministerio de Educación y que el convenio y desarrollo del proceso duró 20 meses, por lo que su gestión solamente vio la "parte culminante".

"Siempre he salido más pobre de lo que ingresé en las instituciones donde he asumido responsabilidad", dijo a la prensa.

CALIFICA DE PATRAÑA

Recordemos que el 15 de diciembre se conoció que un testigo protegido reveló al Ministerio Público que la hija del ministro de Educación, Ynés Gallardo, fue quien habría filtrado la prueba a la parlamentaria Lucinda Vásquez de Perú Libre, quien a su vez habría vendido el documento a S/3000 a docentes que fueron parte del proceso.

"Es una patraña que nos pone como asesinos a sueldo. Se tiene que investigar y ver quiénes son los responsables de esta filtración. Lo que dijo el testigo protegido no tiene pies ni cabeza, es una invención", aseveró Gallardo.

"SUNEDU TIENE QUE REMEJORARSE"

"Nosotros tomamos partido por los estudiantes y decimos que se debe atender esa situación. Decimos también allí que hay que iniciar un debate riguroso, académico, serio y responsable sobre la educación superior universitaria", expresó.

En esa línea dijo que se debe respetar la autonomía universitaria. "Eso no nos parece agua tibia, no nos parece una cuestión indefinida, gaseosa, ni cosa parecida, si no nos parece una cosa muy clara y concreta", indicó.

Agregó que velarán por la calidad de la educación superior y por la vigencia de la Sunedu, "pero de una mejor manera, que atienda y respete la autonomía, que atienda las quejas".