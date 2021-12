Ómicron en Perú: Ministerio de Salud descartó el cierre de fronteras

Tras confirmarse 12 casos de la variante Ómicron del coronavirus en el Perú, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó el cierre de fronteras pero, señaló, que en los aeropuertos y terrapuertos se fortalecerán los centros de vacunación a fin de evitar la propagación de esta enfermedad.

“No se van a cerrar fronteras, pero se van a seguir las restricciones respectivas para algunos países como pasa en el caso de Sudáfrica, quienes residan en ese país no van a poder ingresar a Perú”, refirió a la prensa.

Informó que en el caso de personas que residan en Perú y provengan de Sudáfrica sí podrán ingresar al territorio peruano, siempre y cuando acrediten sus dos vacunas contra la COVID-19, además de presentar pruebas moleculares con no más de 48 horas que descarte que no están infectados.

“Hemos conversado con sanidad aérea para poder tener una detección más rápida de todos los casos. El INS está aplicando una nueva metodología de detección para ver mutaciones tempranas y poder tener mayor cantidad de pruebas desarrolladas”, puntualizó.

TOQUE DE QUEDA ANTE ÓMICRON

El toque de queda por Navidad y Año Nuevo iniciará más temprano luego de que se confirmaran 12 casos de la variante ómicron de la COVID-19 en el país, anunció este lunes el ministro de Salud, Hernando Cevallos, entre otras restricciones.

La medida regirá desde las 11 PM hasta las 4 AM los días 24 y 31 de diciembre, y ya no a partir de la 1 AM como se dispuso en un principio.

Además, los aforos se reducirán a fin de disminuir el nivel de contagio. “Se van a disminuir los aforos en todos los establecimientos. Vamos a conversarlo en Consejo de Ministros”.