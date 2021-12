Reuniones secretas en Breña: Ministro Carrasco afirma que encuentro con Castillo no se concretó

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, se presentó esta tarde ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República que lo citó para que brinde sus descargos por la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo, en la vivienda del pasaje Sarratea ubicada en el distrito de Breña.

Frente a los congresistas miembros de este grupo de trabajo, el titular del Mindef aseguró que acudió a la vivienda de Breña para reunirse con el mandatario y conversar sobre temas personales como el fallecimiento de su madre, sin embargo, afirmó, el encuentro con el jefe de Estado no se logró concretar.

"Quería hablar de temas personales, porque había quedado pendiente un tema del fallecimiento de mi madre. Aproveché ese momento para ir a conversar con él", indicó a modo de descargo.

DUDAN DE SU RESPUESTA

Ante su declaración, Héctor Valer, parlamentario de Somos Perú interpeló su respuesta al decirle: "Usted sabe como ministro de Defensa que debería decir la verdad, debería haber una confesión sincera. ¿Quién lo convocó? El presidente o usted está mintiendo", refirió.

"Uno siempre debe tener un punto de investigación, si acá se investiga si me reuní con el presidente, el punto es que no me reuní. No me reuní con otras personas. La relevancia jurídica, con mucho respeto, está determinada por lo que yo he señalado", refrendó Carrasco.

Finalizó diciendo que 18 años en la administración pública sin ninguna denuncia es la mejor carta de presentación para decir que nada irregular ni ilegal ocurrió ese día. "Al menos en mi caso", subrayó.