Jorge Montoya afirma que pensar en otra vacancia inmediatamente es antidemocrático

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, desestimó que su bancada impulse una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que el Pleno del Congreso rechazara este recurso.

“No pensamos en presentar una nueva moción de vacancia presidencial. No nos hemos puesto de acuerdo para poner nada. Es suficiente, el país necesita estabilidad y no podemos pensar en otra vacancia inmediatamente, no es democrático”, señaló Montoya en diálogo con RPP.

A pesar de ello, el parlamentario indicó que las interpelaciones a ministros de Estado continuarán, como el caso del ministro de Educación, Carlos Gallardo, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

EXPRESÓ NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL GABINETE

Cabe recordar que durante la sesión plenaria del pasado martes, el Legislativo rechazó por mayoría admitir a trámite la moción de vacancia contra Castillo Terrones, por la causal de incapacidad moral permanente.

Montoya alertó ante ello que, tras el rechazo, el mandatario debe realizar cambios en el Gabinete Ministerial y en las políticas de Gobierno.

“El presidente (Pedro Castillo) tiene una gran oportunidad para cambiar radicalmente y en el gabinete poner a gente independiente y profesional en sus temas. Hay que dejar las ideologías a un costado para conversar”, puntualizó.