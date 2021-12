Congreso rechaza admitir moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

Presidente Castillo ya no acudirá al Congreso para responder acusaciones

Por mayoría, el Pleno de Congreso decidió esta noche no admitir a debate la moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo, que fue presentada por la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos.

En total fueron 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones los que frustraron la moción para destituir al jefe de Estado, quien ya no deberá acudir al Congreso a defenderse de las diferentes acusaciones como las reuniones en Breña o el escándalo de los nombramientos de las Fuerzas Armadas.

Los bancadas que votaron a favor de la admisión de la moción fueron Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. También lo hicieron los congresistas de Alianza Para el Progreso, Gladys Echaíz y Roberto Chiabra, aunque los demás miembros de su grupo político votaron en contra.

DESCARGOS TRAS RECHAZO DE MOCIÓN

En total 128 congresistas marcaron la asistencia a la sesión del pleno, y para admitir a debate el pedido de Patricia Chirinos se necesitaban 51 votos, lo que corresponde al 40% de la representación parlamentaria.

A su salida del hemiciclo, Jorge Montoya, otro parlamentario parte de los impulsores de la vacancia, declaró que seguirán trabajando por la gobernabilidad del país. "Seguimos las otras bancadas democráticas defendiendo la Constitución y el no al comunismo. La democracia es aceptar los resultados", indicó.

En tanto el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, dijo que "se ha privado al país de que el presidente tras 120 días de Gobierno le rinda cuentas ante todos los escándalos".

EXPOSICIONES EN EL PLENO

Antes de desarrollarse la votación de la admisión al debate de la moción de vacancia, los congresistas expusieron sus posiciones sobre la misma.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, fue quien tomó la primera palabra para sustentar su solicitud y cuestionó durante su discurso a algunos parlamentarios y bancadas por su supuesto cambio de voto.

"El presidente es el primer llamado a dar el ejemplo desde sus actos y su conducta. La incapacidad moral permanente no es incapacidad mental. El presidente se ha convertido en el verdugo de los peruanos, especialmente, de los más pobres", expresó.

En tanto el vocero, Waldemar Cerrón de Perú Libre señaló que no hay argumentos para destituir al jefe de Estado. "No a la vacancia, porque no hay argumentos sólidos y condición alguna para someter a nuestro país a algunos caprichos personales".

¿QUÉ ES LA VACANCIA PRESIDENCIAL?

Es el proceso a través del cual el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo.

El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:

- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin apermiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.

El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud se continúa con la admisión del pedido y se debate en el Congreso.