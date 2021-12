Alva: “No creo que en los 130 congresistas haya un ánimo de vacar al presidente”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró en una entrevista que no cree que exista una intención de los parlamentarios para destituir al jefe de Estado, Pedro Castillo. Sus declaraciones las brinda a un día del debate de la moción de vacancia presidencial que se realizará en el Legislativo.

“Yo no voto. Yo dirijo. Yo no opino al respecto. No creo que de los 130 congresistas haya un ánimo de vacar al presidente. Yo creo que lo que se requiere es transparencia, comunicación, trabajar por la gobernabilidad y poner paños fríos en estos momentos”, sostuvo.

Agregó que "recién mañana (martes 7 de diciembre) vamos a admitir la moción de vacancia. Ni siquiera están seguros esos 52 votos, así que esperamos a ver qué pasa”.

CAMBIÓ LA AGENDA

Por otro lado, la titular del Parlamento recordó que en mediados de noviembre, durante su exposición en la CADE Ejecutivos 2021, había asegurado que la “vacancia presidencial no estaba en la agenda del Congreso”, ahora el contexto es diferente debido a que la moción de vacancia, promovida por la legisladora Patricia Chirinos, fue presentada después.

“Cuando yo tuve mi exposición en el CADE, eso fue lo que mencioné porque esa era la coyuntura y la realidad en ese momento. Ahora que un congresista ha presentado esta moción de vacancia, yo como presidenta tengo que seguir el procedimiento debido y dirigir el debate”, declaró.

¿QUÉ ES LA VACANCIA PRESIDENCIAL?

Es el proceso a través del cual el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo.

El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:

- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.

El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud se continúa con la admisión del pedido y se debate en el Congreso.