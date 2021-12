Vargas Llosa calificó de “pobre señor” a Pedro Castillo y aseguró que no tiene idea de los problemas del Perú

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, y lo calificó de “pobre señor” que no tiene idea de los problemas que realmente aquejan al Perú, además aseguró que el mandatario “no sabe dónde está parado”.

"Veo mal en este momento, desgraciadamente, las cosas que pasan en el Perú. Esta mañana me estaban diciendo que han salido 20 mil millones de dólares del país en todas estas semanas, algo que es verdaderamente terrible, y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado, es un pobre señor que, digamos, no tiene ideas de los problemas elementales del Perú", manifestó.

En esa línea Vargas Llosa señaló que “unos 20 mil millones de dólares salieron del Perú” en lo que va del gobierno de Castillo. Estas polémicas declaraciones se dieron durante una conversación vía zoom con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el Nobel de Literatura.

En otro momento, el Premio Novel sostuvo que el presidente Castillo “quiere terminar con la minería” y que según él eso significaría “terminar con el Perú” porque “si hay alguna posibilidad de desarrollarse en el Perú, es a través de la minería”, aseveró.

Finalmente, el escritor peruano, advirtió que “sería una tragedia para América Latina” que la izquierda siga ganando elecciones.