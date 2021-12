Cevallos ante incremento de casos COVID-19: “Podemos hablar de rebrote, no de tercera ola”

Ante el incremento de contagios de COVID-19 en algunas regiones del país, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, manifestó que podemos hablar de un rebrote más no hablar de una tercera ola.

“En el caso de Piura, si bien se sigue elevando la cantidad de casos, se mantiene un porcentaje (moderado) todavía. Y si bien hay algunos días que se incrementa la cantidad de contagios, luego baja un poco, (y después) sigue incrementándose (…). Esto nos ha llevado a tener ya un número de provincias en alerta alta y son las que nos permite decir que están en un rebrote, no todavía una tercera ola, pero con los cuidados necesarios”, aseguró en una entrevista a RPP.

En esa línea el titular de Salud, informó que para hacerle frente a la propagación del COVID-19 se han dictado nuevas medidas sanitarios como la presentación del carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados.

Además, Cevallos confirmó que el toque de queda para Navidad y Año Nuevo será desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. a fin de evitar las movilizaciones y reuniones. En las provincias que estén dentro del nivel de alerta alto, las restricciones serán partir de las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Asimismo, adelantó que el carné de vacunación será un requisito indispensable para viajar al interior del país, ya sea de forma aérea o terrestre. Esta medida aplicará para los mayores de 18 años.