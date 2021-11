Sociedad Nacional de Industrias contra vacancia: “no vamos a dejar que se destruya el país”

"No puede haber un país que en cinco años tenga tres presidentes", enfatizó Ricardo Márquez. Foto referencial.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, se pronunció contra la moción de vacancia que impulsan algunas bancadas del Congreso, debido a que considera que eso generará más inestabilidad al país.

"No puede haber un país que en cinco años tenga tres presidentes (...) No vamos a dejar que se destruya el país, no vamos a dejar que se destruyan las instituciones", señaló Márquez e instó a las autoridades a respetar el Estado de Derecho.

Tras conocerse la intención de algunos agremiados de planear supuestas acciones contra el gobierno de Pedro Castillo, esta entidad se mostró en contra de la vacancia y aseguró que afectaría el manejo económico del país. "Hemos visto el panorama y consideramos que no se pueden hacer unos cambios tan drásticos porque se afectarían el manejo económico del país, de tal manera que hay muchas empresas que están entre cerrar y no cerrar y esto crearía una falta de empleo que estamos viviendo", manifestó Márquez.

¿QUÉ ES LA VACANCIA PRESIDENCIAL?

Es el proceso a través del cual el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo. El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:

- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.

El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud se continúa con la admisión del pedido y se debate en el Congreso.