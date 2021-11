Pedro Castillo: "Trabajamos para generar condiciones que permitan atraer grandes capitales"

El presidente de la República, Pedro Castillo, estuvo presente en la inauguración del seminario MIPYMES 2021-2022, donde señaló que su Gobierno busca generar condiciones que permitan la inversión privada en diversas actividades económicas que generen un beneficio para la población.

"La reactivación económica del país es una tarea de todos, es tarea también empeñada por este Gobierno, pasa por reactivar el crecimiento y la productividad de las micros y pequeñas empresas. Apostamos por la gran inversión, trabajamos para generar condiciones que permitan atraer grandes capitales en áreas como la agricultura, la infraestructura, la minería, garantizamos estabilidad jurídica y reglas claras", señaló el presidente.

Castillo Terrones fue enfático en reafirmar su predisposición al diálogo con el sector empresarial y con las comunidades, con el fin de impulsar el desarrollo, y la reactivación económica.

"Reitero: no habrá decisiones arbitrarias ni unilaterales y nos reafirmamos en el diálogo con el sector empresarial y también con las comunidades, pero al mismo tiempo creemos firmemente en la necesidad de impulsar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, porque si no, no será posible hablar de una verdadera reactivación", expresó el jefe de Estado.