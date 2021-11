Bruno Pacheco: gobierno oficializa su salida del despacho presidencial

El Ejecutivo hizo oficial la salida de Bruno Pacheco de la Secretaría General del Despacho Presidencial, cuatro días después de que presentará su renuncia al cargo y en medio del revelador hallazgo de 20 mil dólares en el baño privado de su oficina de Palacio de Gobierno.

La noche de este martes 23 de noviembre, en una edición extraordinaria, el diario oficial El Peruano publicó la resolución en la que se aceptaba la renuncia de Pacheco. La resolución fue suscrita por el presidente Pedro Castillo, y la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el ahora ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, a través de sus redes sociales anunciaba su renuncia al cargo alegando que no había cometido nada indebido.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió en sus redes sociales.

CASO 20 MIL DÓLARES EN EL BAÑO

La fiscalía anticorrupción, en un registró al despacho de Bruno Pacheco, secretario del presidente, Pedro Castillo, encontró 20 mil dólares en efectivo en el baño de su oficina privada del Palacio de Gobierno.

Al ser consultado por el origen del dinero, Pacheco, afirmó que el dinero era producto de sus ahorros y de su salario de 25.000 soles mensuales, que lleva ganando desde hace poco más de tres meses.