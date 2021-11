Ciro Gálvez revela cómo fue su despido: "me enteré cuando vi juramentando a otro ministro"

Lo sorprendieron. El exministro de Cultura, Ciro Gálvez, reveló en una entrevista que nadie le comunicó su salida del cargo como titular del Mincul. Por el contrario, sorprendido, se enteró de la decisión al ver juramentar a otro ministro.

"Ni el primer ministro ni el Presidente me comunicaron mi salida. Fui a Palacio y me di con la sorpresa de que ya estaban juramentando otros ministros. No sabía nada porque venía de haber inspeccionado Machu Picchu, donde encontré irregularidades y actos de corrupción", dijo al diario Expreso.

Relató que llegó a Palacio porque estaba programada una sesión del Gabinete Ministerial y al promediar las 7 p.m. el entonces secretario presidencial le recomendó que se fuera por la puerta trasera para evitar la vergüenza.

"Fui, no hubo reunión, y nadie dijo nada. Mi familia me dice: mejor que regreses para que sepas qué está pasando. Voy a Palacio más tarde, y a eso de las siete de la noche me dice Bruno Pacheco: “así son las cosas”, que estaban con los preparativos. “Mejor váyase por la puerta trasera para que no haga mucho roche”, me dijo, y me fui así, como en broma", contó.