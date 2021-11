Aníbal Torres sobre contrataciones a sus familiares: “Recomiendo presenten las pruebas”

A través de sus redes sociales, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, negó haber favorecido a sus familiares en contrataciones con el Estado y recomendó presentar las pruebas ante todo el país.

“Los golpistas y su prensa aliada creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas ni con las entidades con quienes las realizan”, escribió en su cuenta de Twitter Aníbal Torres.

“Afirman que he favorecido a parientes en el ejercicio de mi función como ministro. Recomiendo que lo antes posible presenten a todos los peruanos y peruanas las pruebas, siquiera una, sobre esas aseveraciones totalmente irresponsables”, añadió en otro mensaje.

Cabe recordar que, Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE), ante la Comisión de Fiscalización del Congreso afirmó que la empresa de Víctor Antonio Torres, hermano del ministro Aníbal Torres, firmó un contrato de S/14 millones con el Estado el pasado agosto.